Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала Исинбаеву двойственной натурой
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, полковник Вооружённых сил РФ Светлана Ишмуратова заявила, что поступок легкоатлетки Елены Исинбаевой бросает тень на других спортсменов, сообщает «Матч ТВ».
Биатлонистка отметила, что во время спецоперации стали выявляться двойственные натуры, и человек, который получает воинское звание и фотографируется в военной форме, а потом называет всё «номинальным» - это нонсенс.
«С 2015 года Елена в ЦСКА. Подписала контракт. В 2018 году, когда госслужащим запретили иметь недвижимость за границей, её попросили снять погоны и перейти на гражданскую должность. Всё это время исправно получала зарплату», — указала Ишмуратова.
Она подчеркнула, что из-за Исинбаевой могут начать сваливать всех «в одну кучу», чего ей не хотелось бы. Также Ишмуратова добавила, что представлять Россию в различных организациях нужно действительно преданным гражданам, а не тем, «кто сегодня говорит одно, а завтра совсем другое».
Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru