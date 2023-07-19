Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала Исинбаеву двойственной натурой

Биатлонистка отметила, что во время спецоперации стали выявляться двойственные натуры, и человек, который получает воинское звание и фотографируется в военной форме, а потом называет всё «номинальным» - это нонсенс.

«С 2015 года Елена в ЦСКА. Подписала контракт. В 2018 году, когда госслужащим запретили иметь недвижимость за границей, её попросили снять погоны и перейти на гражданскую должность. Всё это время исправно получала зарплату», — указала Ишмуратова.

Она подчеркнула, что из-за Исинбаевой могут начать сваливать всех «в одну кучу», чего ей не хотелось бы. Также Ишмуратова добавила, что представлять Россию в различных организациях нужно действительно преданным гражданам, а не тем, «кто сегодня говорит одно, а завтра совсем другое».

Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

