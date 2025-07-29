Пловца из РФ Ефимова дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
Российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
По данным организации, в организме Ефимова обнаружили мельдоний. Дисквалификация 18-летнего пловца отсчитывается с 5 мая текущего года, она завершится 4 мая 2029-го.
Мельдоний с 2014 года был включен в программу мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA). В 2016-м препарат запретили использовать в спорте как во время турниров, так и во внесоревновательный период.
Ранее пловчиху из Канады Пенни Олексяк отстранили от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, напоминает RT.
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