Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
17 января 202411:54
Мексика отказалась от заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 года. Об этом заявила глава Олимпийского комитета страны Мария Хосе Алькала, пишет портал Relevo.
Как отметила Алькала, конкуренция за право провести Игры «очень сильная».
«Мы собираемся подать заявку на проведение юношеской Олимпиады 2032 года, для чего у нас есть прекрасные возможности», — указала глава комитета.
Ранее заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году подали Индонезия, Турция, Индия, Польша, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru