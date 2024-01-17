Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Как отметила Алькала, конкуренция за право провести Игры «очень сильная».

«Мы собираемся подать заявку на проведение юношеской Олимпиады 2032 года, для чего у нас есть прекрасные возможности», — указала глава комитета.

Ранее заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году подали Индонезия, Турция, Индия, Польша, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

