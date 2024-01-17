Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Мексика отказалась от заявки на проведение летних Олимпийских игр в 2036 года. Об этом заявила глава Олимпийского комитета страны Мария Хосе Алькала, пишет портал Relevo.

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Как отметила Алькала, конкуренция за право провести Игры «очень сильная».

«Мы собираемся подать заявку на проведение юношеской Олимпиады 2032 года, для чего у нас есть прекрасные возможности», — указала глава комитета.

Ранее заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году подали Индонезия, Турция, Индия, Польша, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мария Плотникова
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыМексика

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