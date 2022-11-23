Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ по футболу в Катаре
23 ноября 202200:01
Сборные Мексики и Польши по футболу сыграли вничью в рамках первого тура в группе С на чемпионате мира в Катаре, сообщает «РЕН ТВ».
Встреча закончилась со счетом 0:0. Это второй матч первенства, который заканчивается нулевой ничьей.
Ранее с таким же счетом сыграли команды Дании и Туниса. Каждая из команд всё же смогла поразить ворота соперника, одна оба взятия ворот были отменены по причине офсайда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru