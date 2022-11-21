Футбольные фанаты возмущены запретом на продажу алкоголя в Катаре
Любители футбола возмущены запретом на продажу и употребление алкоголя на стадионах, где будут проходить матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает «РЕН ТВ».
Фанаты на трибунах, помимо обычных лозунгов, теперь еще кричат, что «хотят пива». Ранее стало известно, что запрет на продажу алкоголя одобрила ФИФА. Футбольным болельщикам разрешили пить только безалкогольные напитки.
Напомним, сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 217 / сут.
Умерли
391 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 443 / сут.
- Футбольные фанаты возмущены запретом на продажу алкоголя в Катаре
- Джокович выиграл Итоговый турнир ATP
- МАГАТЭ оценит ущерб ЗАЭС от обстрелов ВСУ
- Пожар на цветочном складе в Москве унес жизни пятерых человек
- Сборная Эквадора обыграла команду Катара в матче открытия ЧМ
- Диетологи назвали продукты для продолжения рода
- На Украине пообещали изучить видео с убийством российских пленных в Макеевке
- Эрдоган предупредил о цене, которую заплатит Запад за «изоляцию» России
- В Курской области продлили «желтый» уровень опасности
- Трамп решил не возвращаться в Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru