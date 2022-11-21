Футбольные фанаты возмущены запретом на продажу алкоголя в Катаре

Фанаты на трибунах, помимо обычных лозунгов, теперь еще кричат, что «хотят пива». Ранее стало известно, что запрет на продажу алкоголя одобрила ФИФА. Футбольным болельщикам разрешили пить только безалкогольные напитки.

Напомним, сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

