Футбольные фанаты возмущены запретом на продажу алкоголя в Катаре

Любители футбола возмущены запретом на продажу и употребление алкоголя на стадионах, где будут проходить матчи ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает «РЕН ТВ».

На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать пиво

Фанаты на трибунах, помимо обычных лозунгов, теперь еще кричат, что «хотят пива». Ранее стало известно, что запрет на продажу алкоголя одобрила ФИФА. Футбольным болельщикам разрешили пить только безалкогольные напитки.

Напомним, сборная Эквадора победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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