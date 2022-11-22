Дания и Тунис сыграли вничью в матче ЧМ-2022

Отметим, что каждая из команд всё же смогла поразить ворота соперника, одна оба взятия ворот были отменены по причине офсайда. В первом тайме не засчитали гол форварда тунисцев Иссама Жебали, а во втором - датчанина Андреаса Скова Ольсена. Итог - 0:0.

Следующий матч сборная Туниса сыграет 26 ноября против команды Австралии, а Дания в этот же день встретится с действующими чемпионами мира - сборной Франции.

Ранее сборная Аргентины сенсационно проиграла команде Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года со счётом 1:2, сообщает RT.