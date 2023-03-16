Теннисист Медведев выиграл 18-й матч подряд и вышел в полуфинал турнира в США
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 18-й матч подряд и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США.
В четвертьфинале россиянин встретился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиным. Медведев обыграл соперника со счетом 6:3, 7:5.
Полуфинальный матч российский теннисист проведет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Ранее россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли в парном разряде турнир категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае, напоминает Ura.ru.
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