Теннисист Медведев выиграл 18-й матч подряд и вышел в полуфинал турнира в США

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 18-й матч подряд и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США.

Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае

В четвертьфинале россиянин встретился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиным. Медведев обыграл соперника со счетом 6:3, 7:5.

Полуфинальный матч российский теннисист проведет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли в парном разряде турнир категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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