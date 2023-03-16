Теннисист Медведев выиграл 18-й матч подряд и вышел в полуфинал турнира в США

Начальники генштабов РФ и США провели телефонные переговоры Макрон предупредил о роспуске палаты парламента при отклонении пенсионной реформы В Армению за прошлый год приехало больше 100 тыс. россиян Вице-спикер Совфеда Косачев считает, что из уехавших из страны россиян не нужно делать «оппонентов государства» Треть россиян заявили о готовности приобретать контрафактные товары