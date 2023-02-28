Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Медведев стартовал с победы на турнире в Роттердаме

В матче первого круга россиянин встречался с представителем Италии Маттео Арнальди и обыграл его со счётом 2:0 (6:4, 6:2).

Следующий соперник Медведева - теннисист из Казахстана Александр Бублик, который выиграл у Александара Лазарова из Болгарии.

Ранее Медведев стал победителем турнира в Дохе, в финале одержав победу над Энди Марреем, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортСпортсменыБольшой ТеннисТеннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры