Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Дубае

В матче первого круга россиянин встречался с представителем Италии Маттео Арнальди и обыграл его со счётом 2:0 (6:4, 6:2).

Следующий соперник Медведева - теннисист из Казахстана Александр Бублик, который выиграл у Александара Лазарова из Болгарии.

Ранее Медведев стал победителем турнира в Дохе, в финале одержав победу над Энди Марреем, сообщает RT.