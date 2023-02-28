Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Дубае
28 февраля 202318:22
Российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
В матче первого круга россиянин встречался с представителем Италии Маттео Арнальди и обыграл его со счётом 2:0 (6:4, 6:2).
Следующий соперник Медведева - теннисист из Казахстана Александр Бублик, который выиграл у Александара Лазарова из Болгарии.
Ранее Медведев стал победителем турнира в Дохе, в финале одержав победу над Энди Марреем, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru