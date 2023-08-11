Медведев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс»
11 августа 202300:51
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Торонто, сообщает «РЕН ТВ».
Он победил представителя Италии Лоренцо Музетти. Счет составил 6:4, 6:4. Соперник Медведева после поражения опустился на 19 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Медведеву в четвертьфинале предстоит встретиться с победителем поединка между австралийцем Алексом Де Минауром и представителем США Тэйлором Фрицем.
Ранее Медведев отказался от участия в турнире ATP-500 в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru