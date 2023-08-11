Медведев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс»

Он победил представителя Италии Лоренцо Музетти. Счет составил 6:4, 6:4. Соперник Медведева после поражения опустился на 19 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Медведеву в четвертьфинале предстоит встретиться с победителем поединка между австралийцем Алексом Де Минауром и представителем США Тэйлором Фрицем.

Ранее Медведев отказался от участия в турнире ATP-500 в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

