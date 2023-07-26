Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP-500 в Вашингтоне

В опубликованном организаторами списке участников имени россиянина нет. По какой причине третья ракетка мира снялся с соревнований, которые пройдут с 31 июля по 6 августа, не указано.

Отмечается, что вместо Медведева участие в турнире примет 102-я ракетка мира японец Йосуке Ватануки.

Ранее Медведев уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу в полуфинальной игре Уимблдона-2023. В итоге испанец стал победителем турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».