Даниил Медведев отказался от участия в турнире ATP-500 в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев не будет участвовать в хардовом турнире категории ATP-500 в Вашингтоне.

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В опубликованном организаторами списке участников имени россиянина нет. По какой причине третья ракетка мира снялся с соревнований, которые пройдут с 31 июля по 6 августа, не указано.

Отмечается, что вместо Медведева участие в турнире примет 102-я ракетка мира японец Йосуке Ватануки.

Ранее Медведев уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу в полуфинальной игре Уимблдона-2023. В итоге испанец стал победителем турнира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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