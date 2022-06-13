Медведев возглавил рейтинг ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся со второй на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), говорится в сообщении организации.
На прошлой неделе спортсмен дошел до финала на турнире в нидерландском Хертогенбосе, однако уступил представителю Нидерландов Тиму Ван Рейтховену.
В рейтинге Медведев обошел Джоковича и второй раз в карьере возглавить мировой рейтинг. На втором месте оказался представитель Германии Александр Зверев.
Ранее СМИ сообщали, что британцы потребовали от Даниила Медведева «отказаться» от поддержки Путина.
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