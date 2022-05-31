Даниил Медведев покинул Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:2. В результате Медведев выбывает из дальнейшей борьбы на Roland Garros. Чилич занимаюет в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 23-е место. В четвертьфинале Roland Garros он сыграет с другим россиянином, седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым.

Напомним, россиянка Вероника Кудерметова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В четвёртом круге турнира она оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Киз. В четвертьфинале Вероника Кудерметова сыграет с другой россиянкой - Дарьей Касаткиной (20 номер посева).

