Даниил Медведев покинул Roland Garros
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от хорвата Марина Чилича в матче четвертого круга турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:2. В результате Медведев выбывает из дальнейшей борьбы на Roland Garros. Чилич занимаюет в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 23-е место. В четвертьфинале Roland Garros он сыграет с другим россиянином, седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым.
Напомним, россиянка Вероника Кудерметова пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В четвёртом круге турнира она оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Киз. В четвертьфинале Вероника Кудерметова сыграет с другой россиянкой - Дарьей Касаткиной (20 номер посева).
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