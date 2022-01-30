Медведев уступил Надалю в финале Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев в финале Australian Open по теннису проиграл Рафаэлю Надалю из Испании.
Надаль на 10 лет старше 25-летнего Медведева. Одержать победу ему помог опыт спортивных состязаний. Испанец завоевал 21-й «Шлем» в карьере и побил мировой рекорд.
«Лично на меня статистика никак не влияет, я же не борюсь за 21-й "Шлем". Я могу выиграть второй титул, мне до показателей Надаля еще далеко. Так что я сосредотачиваюсь на себе и своей работе. Хотя, конечно, я не слепой - знал, к чему стремился Джокович в прошлом году, и к чему сейчас стремится Рафа. Однако это их дело, а не мое», - цитирует Медведева перед финалом «Российская газета».
Ранее штраф в размере $12 тысяч назначен российскому теннисисту Даниилу Медведеву за оскорбление судьи и неприличные жесты в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — Australian Open 2022 года. Об этом рассказал журналист Бен Ротенберг.
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