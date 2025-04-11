Сотни людей пришли проститься с рэпером Пашей Техником в Москве

Сотни молодых людей пришли к московскому храму Петра и Павла в Лефортово проститься с рэпером Пашей Техником (Павел Ивлев). Церемония началась сегодня в полдень. За порядком наблюдали сотрудники ОМОНа, продуктовые магазины поблизости были временно закрыты. Известно, что силовики задержали одну девушку и основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова, запустившего дрон над толпой. Также сообщалось, что людей пришло так много, что у храма началась давка.

На отпевание в Лефортово приехали бывшая жена исполнителя Ева Карицкая (Карина Мельничук), а также родители артиста.