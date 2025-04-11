Двоих россиян задержали за подрыв банкомата в Ставрополе
Правоохранители из Краснодарского и Ставропольского краев задержали двоих россиян, которых подозревают в подрыве банкомата в Ставрополе ради кражи. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что автомобиль злоумышленников удалось отследить. Один из них был задержан в Солнечнодольске, второй — на стационарном посту ГАИ близ станицы Кущевской.
Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Они намеревались украсть деньги в банкомате, установленном в одном из ТЦ. Злоумышленники подорвали терминал, но похитить деньги не смогли по независящим от них обстоятельствам.
На место происшествия незамедлительно отправили оперативно-следственную группу. В банкомате находилась сумма в размере свыше четырех миллионов рублей.
Ранее сотрудники полиции задержали 19-летнего мужчину по подозрению в уничтожении банкомата на Снежной улице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru