Двоих россиян задержали за подрыв банкомата в Ставрополе

Уточняется, что автомобиль злоумышленников удалось отследить. Один из них был задержан в Солнечнодольске, второй — на стационарном посту ГАИ близ станицы Кущевской.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Они намеревались украсть деньги в банкомате, установленном в одном из ТЦ. Злоумышленники подорвали терминал, но похитить деньги не смогли по независящим от них обстоятельствам.

На место происшествия незамедлительно отправили оперативно-следственную группу. В банкомате находилась сумма в размере свыше четырех миллионов рублей.

Ранее сотрудники полиции задержали 19-летнего мужчину по подозрению в уничтожении банкомата на Снежной улице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

