США и Китаю предрекли поиск новых рынков сбыта из-за торговой войны
Торговая война и обоюдное повышение пошлин приведёт к тому, что США и Китаю придётся искать новые рынки сбыта. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кричевский.
Он отметил, что ещё одной проблемой станет перерасчёт экономик и её последующий спад, а также выбор направления для инвестиций - либо в Китай, либо в США.
По его мнению, в этом «пинг-понге пошлинами» выигравших не будет.
«В выигрыше будут только те, кто активно скупал золото. С какой-то стороны, в выигрыше будет российский ЦБ, но не более того», - заключил эксперт.
Ранее эксперт-китаист Леонид Ковачич заявил, у китайской экономики достаточно большой запас прочности, что позволит в противостоянии с США играть вдолгую, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тунис освободил граждан РФ, задержанных подозрению в причастности к терроризму
- Иноагента Лигалайз оштрафовали на 50 тысяч рублей
- Сэмюэл Л. Джексон сыграет в новом вестерне «Человек войны»
- Премьер Грузии выступил за вступление в ЕС и «нормальные отношения» с Россией
- США и Китаю предрекли поиск новых рынков сбыта из-за торговой войны
- Россиянам рассказали, как продлить отпуск на майских праздниках
- Двоих россиян задержали за подрыв банкомата в Ставрополе
- На соискание Российской Национальной премии «Арлекин» отобраны 9 спектаклей
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 235 солдат и семь автомобилей
- СМИ: Двоих человек задержали на отпевании Паши Техника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru