США и Китаю предрекли поиск новых рынков сбыта из-за торговой войны

Он отметил, что ещё одной проблемой станет перерасчёт экономик и её последующий спад, а также выбор направления для инвестиций - либо в Китай, либо в США.

По его мнению, в этом «пинг-понге пошлинами» выигравших не будет.

«В выигрыше будут только те, кто активно скупал золото. С какой-то стороны, в выигрыше будет российский ЦБ, но не более того», - заключил эксперт.

Ранее эксперт-китаист Леонид Ковачич заявил, у китайской экономики достаточно большой запас прочности, что позволит в противостоянии с США играть вдолгую, сообщает RT.

