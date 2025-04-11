На соискание Российской Национальной премии «Арлекин» отобраны 9 спектаклей

За минувшие сутки украинские войска пять раз атаковали объекты российской энергетики Украинские дроны атаковали село в Курской области Дмитрий Песков пообещал сообщить о встрече президента Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом, который прибыл в Россию Аксёнов: В Крыму все пляжи очистили от мазута В Магаданской области медведи проснулись раньше времени