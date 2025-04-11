На соискание Российской Национальной премии «Арлекин» отобраны 9 спектаклей
XXII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» начнет свою работу в Санкт-Петербурге 14 апреля, сообщает «Российская газета».
В его рамках пройдет конкурс спектаклей на получение Российской Национальной премии «Арлекин» 2025 года. Экспертный совет уже отобрал 9 спектаклей, которые поборются за награду. Театр, чья постановка будет признана лучшей, помимо статуэтки Арлекина, получит и грант в размере 1 000 000 рублей на создание нового спектакля для детей. Помимо участвующих в основном конкурсе постановок, во время фестиваля будут показаны и 12 спектаклей внеконкурсной программы.
Ранее в Москве стартовал театральный фестиваль «Золотая Маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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