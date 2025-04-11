Сэмюэл Л. Джексон сыграет в новом вестерне «Человек войны»

В центре сюжета – история отставного генерала, который после смерти жены решил вернуться в родной город. Там он решает дать отпор местному олигарху, из-за которого городок погряз в коррупции и расизме.

Режиссером фильма назначен Тим Стори, который ранее снял ленту «Том и Джери».

Ранее стало известно, что звезда «Дюнкерка» сыграет мистера Дарси в новой экранизации «Гордости и предубеждения», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

