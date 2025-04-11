Иноагента Лигалайз оштрафовали на 50 тысяч рублей

Рэп-музыканта Андрея Меньшикова (известен как Лигалайз, признан в России иноагентом) Бутырский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Против рэпера Лигалайза возбудили исполнительное производство за долги

Рэпера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Известно, что музыкант покинул Россию после начала специальной военной операции.

Ранее суд прекратил дело Лигалайза о дискредитации Вооруженных сил России из-за истечения сроков давности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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