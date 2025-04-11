Иноагента Лигалайз оштрафовали на 50 тысяч рублей
11 апреля 202514:53
Рэп-музыканта Андрея Меньшикова (известен как Лигалайз, признан в России иноагентом) Бутырский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Рэпера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Известно, что музыкант покинул Россию после начала специальной военной операции.
Ранее суд прекратил дело Лигалайза о дискредитации Вооруженных сил России из-за истечения сроков давности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru