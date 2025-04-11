Россиянам рассказали, как продлить отпуск на майских праздниках
Юрист Михаил Меркулов посоветовал всем работникам включать в отпуск праздничные дни, чтобы отдыхать дольше, сообщил портал «NEWS.ru».
По словам эксперта, таким образом, можно получить дополнительное время на отдых. Но он уточнил, что в этом случае речь идет только о двух праздниках — 1 и 9 мая, а отпускные выплаты сократятся.
«Если взять отпуск до или после майских праздников, то все дни будут оплачены исходя из среднего заработка. Если включить праздничные дни в отпуск, то сумма выплат будет меньше, но сам отдых продлится дольше за счет неоплачиваемых праздничных дней», — рассказал Меркулов.
Эксперт подчеркнул, что это касается только тех сотрудников, которые устроены по трудовому договору. Работники по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) не могут использовать этот лайфхак.
Ранее стало известно, что россияне отдохнут в мае два раза по четыре дня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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