Россиянам рассказали, как продлить отпуск на майских праздниках

По словам эксперта, таким образом, можно получить дополнительное время на отдых. Но он уточнил, что в этом случае речь идет только о двух праздниках — 1 и 9 мая, а отпускные выплаты сократятся.

«Если взять отпуск до или после майских праздников, то все дни будут оплачены исходя из среднего заработка. Если включить праздничные дни в отпуск, то сумма выплат будет меньше, но сам отдых продлится дольше за счет неоплачиваемых праздничных дней», — рассказал Меркулов.

Эксперт подчеркнул, что это касается только тех сотрудников, которые устроены по трудовому договору. Работники по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) не могут использовать этот лайфхак.

Ранее стало известно, что россияне отдохнут в мае два раза по четыре дня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

