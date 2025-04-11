Тунис освободил граждан РФ, задержанных подозрению в причастности к терроризму
Суд в Тунисе постановил освободить 11 граждан России, которые были задержаны в ноябре 2024 года по подозрению в причастности к терроризму. Об этом со ссылкой на российское посольство сообщает РИА Новости.
Адвокат россиян Альфа Хаджри заявила, что 11 апреля они вылетят из страны в Россию двумя рейсами.
«Российские граждане находятся в аэропорту и покинут страну», - сказала юрист.
Ранее посольстве РФ заявили, что россияне были задержаны во время экскурсии к античным памятникам Римской империи в селении Хайдра рядом с границей с Алжиром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru