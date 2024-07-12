Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024

Соперником россиянина в полуфинале был третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который является действующим чемпионом престижного турнира.

Матч продлился два часа и 59 минут. Медведев выиграл первый сет, однако затем проиграл три. Итог встречи 1:3 (7:6, 3:6, 4:6, 4:6) в пользу испанца.

В финале Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) - Лоренцо Музетти (Италия).

Ранее Медведев уже проигрывал испанцу на Уимблдоне. В полуфинале турнира 2023 года россиянин уступил Алькарасу со счётом 3:0 (6:3, 6:3, 6:3), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

