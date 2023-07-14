Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Матч между Медведевым и Алькарасом продлился 1 час и 49 минут и завершился со счетом 3:0 (6:3, 6:3, 6:3) в пользу соперника россиянина.

27-летний Медведев является первой ракеткой России. Текущий результат на Уимблдоне стал для него лучшим в карьере.

Алькарас в финале встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который оказался сильнее итальянца Янника Синнера, передает «Радиоточка НСН».

