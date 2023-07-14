Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
14 июля 202320:52
Россиянин Даниил Медведев уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу в полуфинальной игре Уимблдонского турнира в Великобритании.
Матч между Медведевым и Алькарасом продлился 1 час и 49 минут и завершился со счетом 3:0 (6:3, 6:3, 6:3) в пользу соперника россиянина.
27-летний Медведев является первой ракеткой России. Текущий результат на Уимблдоне стал для него лучшим в карьере.
Алькарас в финале встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который оказался сильнее итальянца Янника Синнера, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru