Даниил Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Даниил Медведев вылетел из ТОП-3 рейтинга ATP

В полуфинальном матче россиянин уступил представителю Франции Уго Умберу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Медведев является действующим победителем турнира. В 2023 году он обыграл россиянина Андрея Рублева.

В другом полуфинальном матче на турнире в Дубае Рублев играл с представителем Казахстана Александром Бубликом. Россиянина дисквалифицировали за нецензурные выражения в адрес линейного судьи, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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