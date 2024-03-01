Даниил Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Дубае
1 марта 202421:46
Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
В полуфинальном матче россиянин уступил представителю Франции Уго Умберу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.
Медведев является действующим победителем турнира. В 2023 году он обыграл россиянина Андрея Рублева.
В другом полуфинальном матче на турнире в Дубае Рублев играл с представителем Казахстана Александром Бубликом. Россиянина дисквалифицировали за нецензурные выражения в адрес линейного судьи, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru