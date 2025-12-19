Медведев потерпел поражение от 524-й ракетки мира на турнире в Индии

Команда Falcons с первой ракеткой России Даниилом Медведевым не сумела пробиться в финал выставочного турнира World Tennis League, который проходит в Бангалоре. В пятницу Falcons уступили команде Kites со счетом 19:24.

Медведев, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, потерпел поражение (4:6) в одиночной встрече от индийского теннисиста Дакшинешвара Суреша, располагающегося на 524-м месте в рейтинга ATP.

Теннисист Медведев снова стал первой ракеткой России

В парном матче Медведев и Рохан Бопанна обыграли Суреша и австралийца Ника Кирьоса в тай-брейке — 7:6. При этом польская теннисистка Магда Линетт уступила украинке Магде Костюк — 4:6, а в миксте Бопанна и Сахаджа Ямалапалли проиграли дуэту Суреш — Костюк с тем же счетом.

В финале турнира 20 декабря встретятся команды Kites и Eagles, за которую выступают Гаэль Монфис, Паула Бадоса, Сумит Нагал и Шривалли Бхамидипати. World Tennis League проводится в четвертый раз, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СоревнованияБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры