Медведев потерпел поражение от 524-й ракетки мира на турнире в Индии

Команда Falcons с первой ракеткой России Даниилом Медведевым не сумела пробиться в финал выставочного турнира World Tennis League, который проходит в Бангалоре. В пятницу Falcons уступили команде Kites со счетом 19:24.

Медведев, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, потерпел поражение (4:6) в одиночной встрече от индийского теннисиста Дакшинешвара Суреша, располагающегося на 524-м месте в рейтинга ATP.