Медведев оказался на третьем месте в рейтинге ATP
24 апреля 202301:02
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Он обошел Каспера Рууда из Норвегии, который не смог защитить свои очки, заработанные в прошлом сезоне на турнире в Барселоне. Россиянин Андрей Рублев, который 23 апреля проиграл сербу Душану Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке, остался на шестом месте.
Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 12-е место.
Ранее Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru