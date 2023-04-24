Медведев оказался на третьем месте в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертого на третье место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Он обошел Каспера Рууда из Норвегии, который не смог защитить свои очки, заработанные в прошлом сезоне на турнире в Барселоне. Россиянин Андрей Рублев, который 23 апреля проиграл сербу Душану Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке, остался на шестом месте.

Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 12-е место.

Ранее Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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