Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова представителя Германии Александра Зверева о нечестной игре.

Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Немецкий теннисист назвал россиянина «одним из самых нечестных игроков в мире». Зверев сказал, что разочарован Медведевым как спортсменом.

Россиянин в ответ заявил, что германский теннисист «живет в своем собственном мире». Слова Медведева приводит журналист Джеймс Грей в своем Twitter (заблокирован в РФ).

«Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», - добавил россиянин.

Болельщики из Сербии принесли на центральный стадион Australian Open в Мельбурне флаг России с фотографией президента Владимира Путина и флаг Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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