Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре

Немецкий теннисист назвал россиянина «одним из самых нечестных игроков в мире». Зверев сказал, что разочарован Медведевым как спортсменом.

Россиянин в ответ заявил, что германский теннисист «живет в своем собственном мире». Слова Медведева приводит журналист Джеймс Грей в своем Twitter (заблокирован в РФ).

«Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», - добавил россиянин.

Болельщики из Сербии принесли на центральный стадион Australian Open в Мельбурне флаг России с фотографией президента Владимира Путина и флаг Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

