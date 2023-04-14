Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова представителя Германии Александра Зверева о нечестной игре.
Немецкий теннисист назвал россиянина «одним из самых нечестных игроков в мире». Зверев сказал, что разочарован Медведевым как спортсменом.
Россиянин в ответ заявил, что германский теннисист «живет в своем собственном мире». Слова Медведева приводит журналист Джеймс Грей в своем Twitter (заблокирован в РФ).
«Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», - добавил россиянин.
Болельщики из Сербии принесли на центральный стадион Australian Open в Мельбурне флаг России с фотографией президента Владимира Путина и флаг Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Times: самолеты НАТО провели у границ РФ не менее шести разведполетов
- Медведев ответил на обвинения Зверева в нечестной игре
- Путин подписал закон о переводе новых регионов РФ на московское время
- Банки США показали рост прибыли на фоне кризиса
- Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных
- Депутаты Петербурга предложили запретить курение рожденным после 2010 года
- Опубликовано видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер»
- СМИ: ЧВК «Вагнер» уничтожила командира легиона наемников ВСУ
- Минюст РФ признал Семена Слепакова иноагентом
- ФСБ предотвратила покушение на экс-нардепа Украины Киву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru