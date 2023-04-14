Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Представитель Дании Хольгер Руне оказался сильнее россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло (Монако).
Матч, который продлился один час и 17 минут, завершился победой датского теннисиста со счётом 6:3, 6:4.
Соперником Руне в полуфинале станет победитель матча, в котором встретятся представители Италии Лоренцо Музетти и Янник Синнер.
Ранее представитель Германии Александр Зверев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев является одним из самых нечестных игроков в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
- «Технический сбой»: Во «Внуково» объяснили появление прямого рейса в Тбилиси
- В Госдуме предложили лишать уехавших из России гражданства за критику властей
- Александр Зверев назвал Даниила Медведева «одним из самых нечестных игроков»
- СМИ: в спецшколе Екатеринбурга насилуют подростков
- Зеленский и Сунак обсудили ситуацию на фронте
- Лидеры КНР и Бразилии призвали мир к содействию решению кризиса на Украине
- Президент Литвы наложил вето на закон с разными запретами для граждан РФ и Белоруссии
- В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев
- Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru