Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Представитель Дании Хольгер Руне оказался сильнее россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло (Монако).

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

Матч, который продлился один час и 17 минут, завершился победой датского теннисиста со счётом 6:3, 6:4.

Соперником Руне в полуфинале станет победитель матча, в котором встретятся представители Италии Лоренцо Музетти и Янник Синнер.

Ранее представитель Германии Александр Зверев заявил, что российский теннисист Даниил Медведев является одним из самых нечестных игроков в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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