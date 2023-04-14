Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Россия жёстко ответит на высылку 15 дипломатов из Норвегии Страны Европы усомнились в успешности контрнаступления Украины в этом году Медведев заявил, что в случае конфликта РФ с НАТО Польша перестанет существовать Эксперт прокомментировал законопроект об уголовной ответственности за использование дипфейков в мошеннических целях