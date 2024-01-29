Медведев назвал усталость причиной проигрыша в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) из-за усталости, сообщает телеканал «360».

Даниил Медведев проиграл во втором круге «мастерса» в Париже

Перед финалом спортсмен был измотан пятисетовым полуфиналом против игрока из Германии Александра Зверева. Медведев отметил, что пять сетов для организма — это безумие.

В финале теннисист проиграл итальянцу Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Итальянец впервые в своей карьере играл в финальном матче турнира Большого шлема, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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