Даниил Медведев проиграл во втором круге «мастерса» в Париже

Соперником третьей ракетки мира был представитель Болгарии Григор Димитров, занимающий 17-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча, которая продлилась два часа и 56 минут, завершилась победой болгарского спортсмена со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

В третьем круге Димитров сыграет с 33-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана.

Ранее Даниил Медведев уступил представителю Италии Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».