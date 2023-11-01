Даниил Медведев проиграл во втором круге «мастерса» в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл матч второго круга турнира серии «Мастерс», который проходит в столице Франции в Париже.
Соперником третьей ракетки мира был представитель Болгарии Григор Димитров, занимающий 17-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча, которая продлилась два часа и 56 минут, завершилась победой болгарского спортсмена со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).
В третьем круге Димитров сыграет с 33-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана.
Ранее Даниил Медведев уступил представителю Италии Яннику Синнеру в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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