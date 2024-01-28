Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале теннисного турнира Australian Open.

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Медведев уступил Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Итальянец впервые в своей карьере играл в финальном матче турнира Большого шлема.

Ранее россиянин Андрей Рублев проиграл Синнеру в матче 1/4 финала Australian Open

В свою очередь россиянка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге турнира, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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