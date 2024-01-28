Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open
28 января 202415:44
Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале теннисного турнира Australian Open.
Медведев уступил Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Итальянец впервые в своей карьере играл в финальном матче турнира Большого шлема.
Ранее россиянин Андрей Рублев проиграл Синнеру в матче 1/4 финала Australian Open
В свою очередь россиянка Мирра Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге турнира, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru