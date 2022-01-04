Медведев и Сафиуллин обыграли австралийцев в третьем матче ATP Cup
Теннисная сборная России обыграла сборную Австралии в рамках проходящего в Сиднее Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup.
В третьем матче российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин оказались сильнее австралийцев Джона Пирса и Люка Сэвилла. Счёт встречи 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.
Таким образом сборная России выиграла у Австралии со счетом 3:0. Следующим соперником россиян станут теннисисты из Италии.
Ранее Сафиуллин выиграл у Джеймса Дакворта (7:6 (8:6), 6:4), а Медведев обыграл Алекса де Минаура (6:4, 6:2).
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