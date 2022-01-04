Медведев обеспечил сборной России победу в матче с австралийцами на АТР Сup

В матче второго тура в группе В россиянин, являющийся второй ракеткой мира, обыграл австралийца Алекса де Минаура со счётом 6:4, 6:2.

В первом матче российский теннисист Роман Сафиуллин оказался сильнее Джеймса Дакворта (7:6 (8:6), 6:4). После победы Медведева счёт в матче стал 2:0 в пользу сборной России.

Ранее теннисная сборная Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса.