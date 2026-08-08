Депутат Колесник предложил Польше вернуть освобожденные Красной армией земли
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Польше стоит вернуть территории в диапазоне от Штеттина до Данцига — их в годы Второй мировой войны освободила Красная армия. Так парламентарий отреагировал на жёсткие слова президента Польши Кароля Навроцкого, адресованные россиянам.
По мнению Колесника, нынешняя риторика польских властей противоречит памяти о жертвах, которые понесли советские воины, освобождая страну от нацистских захватчиков.
Колесник резко раскритиковал высказывания Навроцкого, отметив, что поначалу президент производил впечатление политика с адекватными заявлениями, но в итоге продемонстрировал типичную, с точки зрения депутата, позицию. Парламентарий подчеркнул, что, если в Польше столь негативно относятся к россиянам, логично было бы вернуть земли, завоёванные ценой огромных потерь Красной армии. Он напомнил, что при освобождении Польши погибли порядка 600 тысяч советских солдат.
Кроме того, Колесник обратил внимание на противоречивую ситуацию в самой Польше: по его словам, местные жители порой ухаживают за памятниками советским воинам тайно, опасаясь санкций со стороны властей. При этом депутат признал, что в стране есть и достойные люди, однако они редко оказываются у власти.
Ранее Колесник заявил, что поставки Азербайджаном энергооборудования на Украину не повлияют на планы российских военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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