В Баренцевом море обнаружили опасные природные явления

В рамках 66‑го рейса специалисты ИО РАН выявили в Баренцевом море несколько опасных геологических явлений — в частности, выход газа из донных отложений, следы ледникового воздействия на морское дно, активные течения и неотектонические изменения.



Главной целью научной миссии было исследование строения морского дна и осадочных слоёв, в том числе с учётом влияния современных природных факторов.



Особый интерес для учёных представляют туннельные долины в юго‑восточной части Баренцева моря — это извилистые каналы глубиной до 60 метров, типичные для окраинных областей оледенения. Собранные сведения помогут точнее определить, как распространялись и в каком направлении двигались региональные ледниковые системы. Это имеет большое значение для изучения климатических трансформаций и построения моделей ледниковых процессов в Арктике.

Начальник рейса и старший научный сотрудник лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН Роман Ананьев рассказал, что на Баренцевоморском шельфе широко распространены поля газовых воронок — покмарков. Они формируются в местах выхода газа из осадков и выглядят как округлые кратеры либо цепочки вытянутых понижений. Такие образования зафиксированы на глубинах более 220 метров; их размеры достигают 7 метров в глубину и 90 метров в диаметре.



Ананьев также отметил, что более мелкие покмарки (глубиной до 1 метра) найдены на глубинах 140–160 метров — они располагаются в бороздах ледового выпахивания, в их днищах и на склонах. Кроме того, на участке южнее острова Колгуев учёные продолжили изучать донные структуры, сформированные мощными придонными течениями. По мнению исследователя, собранные данные позволят лучше прогнозировать эволюцию природных процессов в регионе, что важно для оценки экологической обстановки и возможных геологических рисков.

Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов сказал НСН, что обмеление Каспийского моря — действительно серьезная проблема, однако оно не исчезнет почти полностью, как это случилось с Аральским морем, благодаря полноводному Среднему и Южному Каспию.

