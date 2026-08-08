В Баренцевом море обнаружили опасные природные явления
В ходе экспедиции в Баренцевом море учёные зафиксировали ряд потенциально опасных природных процессов. Исследования проводились на борту научно‑исследовательского судна «Академик Борис Петров», а о результатах ТАСС рассказали в пресс‑службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
В рамках 66‑го рейса специалисты ИО РАН выявили в Баренцевом море несколько опасных геологических явлений — в частности, выход газа из донных отложений, следы ледникового воздействия на морское дно, активные течения и неотектонические изменения.
Главной целью научной миссии было исследование строения морского дна и осадочных слоёв, в том числе с учётом влияния современных природных факторов.
Особый интерес для учёных представляют туннельные долины в юго‑восточной части Баренцева моря — это извилистые каналы глубиной до 60 метров, типичные для окраинных областей оледенения. Собранные сведения помогут точнее определить, как распространялись и в каком направлении двигались региональные ледниковые системы. Это имеет большое значение для изучения климатических трансформаций и построения моделей ледниковых процессов в Арктике.
Начальник рейса и старший научный сотрудник лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН Роман Ананьев рассказал, что на Баренцевоморском шельфе широко распространены поля газовых воронок — покмарков. Они формируются в местах выхода газа из осадков и выглядят как округлые кратеры либо цепочки вытянутых понижений. Такие образования зафиксированы на глубинах более 220 метров; их размеры достигают 7 метров в глубину и 90 метров в диаметре.
Ананьев также отметил, что более мелкие покмарки (глубиной до 1 метра) найдены на глубинах 140–160 метров — они располагаются в бороздах ледового выпахивания, в их днищах и на склонах. Кроме того, на участке южнее острова Колгуев учёные продолжили изучать донные структуры, сформированные мощными придонными течениями. По мнению исследователя, собранные данные позволят лучше прогнозировать эволюцию природных процессов в регионе, что важно для оценки экологической обстановки и возможных геологических рисков.
Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов сказал НСН, что обмеление Каспийского моря — действительно серьезная проблема, однако оно не исчезнет почти полностью, как это случилось с Аральским морем, благодаря полноводному Среднему и Южному Каспию.
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