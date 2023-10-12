Матыцин заявил о полной зависимости МОК от политической конъюнктуры

Глава Минспорта обратил внимание, что по-прежнему не сформулированы четкие критерии допуска россиян и белорусов до Олимпиады. Матыцин отметил, что международные федерации устанавливают свои правила и часто игнорируют рекомендации МОК.

Решение об отстранении ОКР нанесло удар по авторитету и самостоятельности МОК, подчеркнул Матыцин.

МОК в четверг временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, напоминает «Радиоточка НСН».

