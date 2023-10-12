Матыцин заявил о полной зависимости МОК от политической конъюнктуры
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении Олимпийского комитета России показывает его полную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, считает министр спорта РФ Олег Матыцин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Глава Минспорта обратил внимание, что по-прежнему не сформулированы четкие критерии допуска россиян и белорусов до Олимпиады. Матыцин отметил, что международные федерации устанавливают свои правила и часто игнорируют рекомендации МОК.
Решение об отстранении ОКР нанесло удар по авторитету и самостоятельности МОК, подчеркнул Матыцин.
МОК в четверг временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru