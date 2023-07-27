Матыцин: Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы-2024

Россия планирует пригласить украинских атлетов на Игры дружбы-2024. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, сообщил телеканал «Матч ТВ».

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Он также добавил, что российская сторона обеспечит безопасность нахождения украинских спортсменов на территории России и наделит их равными соревновательными правами.

Ожидается, что состязания состоятся 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на 60 дней за жест в адрес россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира в Италии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.fisu.net/
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