Матыцин: Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы-2024

Он также добавил, что российская сторона обеспечит безопасность нахождения украинских спортсменов на территории России и наделит их равными соревновательными правами.

Ожидается, что состязания состоятся 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на 60 дней за жест в адрес россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира в Италии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

