Глава ОКР объяснил невозможность вывода Исинбаевой из исполкома её членством в МОК

Исинбаева, в частности, пояснила, что во время выступлений в спорте никогда не состояла в российской армии, а звание майора, которое она получила, выступая за ЦСКА, назвала «номинальным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также стало известно, что спортсменка перебралась на испанский остров Тенерифе, где и проживает.

Высказывания Исинбаевой вызвали критику со стороны некоторых чиновников, в том числе, главы ОКР. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом. Он также подчеркнул, что Исинбаева ничего не осуждала и никого не критиковала.

Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе, и только тех, кто не был замечен в публичной поддержке спецоперации на Украине и не имел отношения к Вооруженным силам и силовым структурам РФ.

