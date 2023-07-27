Глава ОКР объяснил невозможность вывода Исинбаевой из исполкома её членством в МОК
Олимпийский комитет России не имеет права вывести легкоатлетку Елену Исинбаеву из своего исполнительного комитета, так как она обладает статусом члена Международного олимпийского комитета. Об этом заявил на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге глава ОКР Станислав Поздняков.
При это он посетовал, что бывшая спортсменка в последние два года не принимала участие в заседаниях национального Олимпийского комитета. Исинбаева 17 июля после долгого отсутствия на публике сообщила, что в сентябре возобновит работу в комиссии спортсменов МОК. По её словам, организация не обнаружила оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей.
Исинбаева, в частности, пояснила, что во время выступлений в спорте никогда не состояла в российской армии, а звание майора, которое она получила, выступая за ЦСКА, назвала «номинальным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также стало известно, что спортсменка перебралась на испанский остров Тенерифе, где и проживает.
Высказывания Исинбаевой вызвали критику со стороны некоторых чиновников, в том числе, главы ОКР. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом. Он также подчеркнул, что Исинбаева ничего не осуждала и никого не критиковала.
Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе, и только тех, кто не был замечен в публичной поддержке спецоперации на Украине и не имел отношения к Вооруженным силам и силовым структурам РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru