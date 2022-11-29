Маттиа Бинотто покинет пост главы команды Ferrari в «Формуле 1»
Компания Ferrari объявила о принятии отставки главы своей формульной команды Scuderia Ferrari. В пресс-службе марки уточнили, что Маттиа Бинотто покинет свой пост 31 декабря.
Исполнительный директор компании Бенедетто Винья поблагодарил специалиста и отметил, что в последний года под его руководством коллектив вернулся к конкурентоспособным позициям.
Маттиа Бинотто, в свою очередь, заявил, что покидает сплоченный и растущий коллектив.
«С сожалением я решил завершить своё сотрудничество с Ferrari. Я покидаю компанию, которую люблю и в которой проработал 28 лет, со спокойствием, которое исходит от убеждения, что я приложил все усилия для достижения поставленных целей. Это сильная команда, готовая к достижению самых высоких целей», - подчеркнул он.
Ранее четырёхкратный чемпион «Формулы 1», немецкий пилот Себастьян Феттель заявил о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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