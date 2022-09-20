FIA утвердила календарь «Формулы 1» на 2023 год
Международная автомобильная федерация (ФИА) представила календарь гоночного чемпионата «Формула 1» на 2023 год. Документ опубликован на сайте организации.
Следующий сезон станет рекордным по количеству Гран-при - планируется провести 24 этапа. Стартует чемпионат гонкой в Бахрейне (5 марта), а финиширует в Абу-Даби (26 ноября).
Стоит отметить новый Гран-при Лас-Вегаса (США), а также возвращение в календарь этапа в Китае. Находившиеся под вопросом гонки в Монако и Бельгии сохранили своё место в чемпионате.
«Календарь чемпионата мира «Формулы 1» 2023 года включает 24 этапа, что является ещё одним свидетельством роста и привлекательности этого спорта в глобальном масштабе», - заявил президент FIA Мохаммед Бен Сулайем.
Ранее исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали заявил, что в России больше не будет этапов «Королевских гонок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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