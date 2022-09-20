FIA утвердила календарь «Формулы 1» на 2023 год

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила календарь гоночного чемпионата «Формула 1» на 2023 год. Документ опубликован на сайте организации.

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Следующий сезон станет рекордным по количеству Гран-при - планируется провести 24 этапа. Стартует чемпионат гонкой в Бахрейне (5 марта), а финиширует в Абу-Даби (26 ноября).

Стоит отметить новый Гран-при Лас-Вегаса (США), а также возвращение в календарь этапа в Китае. Находившиеся под вопросом гонки в Монако и Бельгии сохранили своё место в чемпионате.

«Календарь чемпионата мира «Формулы 1» 2023 года включает 24 этапа, что является ещё одним свидетельством роста и привлекательности этого спорта в глобальном масштабе», - заявил президент FIA Мохаммед Бен Сулайем.

Ранее исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали заявил, что в России больше не будет этапов «Королевских гонок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:СпортФормула-1Автогонки
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