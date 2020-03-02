Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдёт в Казани на стадионе «Казань Арена». Такое решение было принято на встрече исполнительного комитета УЕФА в Амстердаме. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Матч за Суперкубок УЕФА проводится между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

На прошлой неделе вице-президент УЕФА Микеле Ува заявил, что есть вероятность отмены или переноса Чемпионата Европы по футболу в 2020 году на фоне распространения коронавируса в мире. Позднее пресс-служба УЕФА сообщила, что Евро-2020 начнётся 12 июня 2020 года в Риме и что сейчас нет необходимости что-либо менять в запланированном расписании турнира.