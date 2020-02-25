Евро-2020 могут отменить или перенести

По словам Увы, в организации следят за развитием ситуации с коронавирусом и в случае ухудшения обстановки соревнования будут остановлены.

Как планируется, Евро-2020 состоится в период с 12 июня до 12 июля в 11 странах. Матчи Чемпионата также пройдут в Петербурге. Стадион Арена на Крестовском острове примет 3 игры группового этапа и чевтверьфинал.







