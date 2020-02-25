Евро-2020 могут отменить или перенести
Есть вероятность отмены или переноса Чемпионата Европы по футболу в 2020 году на фоне распространения коронавируса в мире. Соответствующее заявление сделал вице-президент УЕФА Микеле Ува, передает РИА Новости.
По словам Увы, в организации следят за развитием ситуации с коронавирусом и в случае ухудшения обстановки соревнования будут остановлены.
Как планируется, Евро-2020 состоится в период с 12 июня до 12 июля в 11 странах. Матчи Чемпионата также пройдут в Петербурге. Стадион Арена на Крестовском острове примет 3 игры группового этапа и чевтверьфинал.
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