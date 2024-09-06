Матч сборных России и Таиланда могут отменить из-за тайфуна
Матч футбольной сборной России против команды Таиланда может не состояться из-за тайфуна «Яга». По данным метеорологов, он достиг пика интенсивности и находится в районе китайской провинции Хайнань.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил изданию «Спорт-Экспресс», что 7 сентября, на которое назначена игра, будет «наиболее опасным днём».
«Информации об отмене или переносе матча сборных России и Таиланда из-за тайфуна пока нет. Возможность проведения матча будет обсуждаться в субботу в соответствии с погодными условиями», — пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной Вьетнама.
Ранее товарищеский матч мужских футбольных сборных России и Вьетнама в Ханое завершился победой россиян со счётом 3:0, сообщает RT.
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