Матч сборных России и Таиланда могут отменить из-за тайфуна

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил изданию «Спорт-Экспресс», что 7 сентября, на которое назначена игра, будет «наиболее опасным днём».

«Информации об отмене или переносе матча сборных России и Таиланда из-за тайфуна пока нет. Возможность проведения матча будет обсуждаться в субботу в соответствии с погодными условиями», — пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу сборной Вьетнама.

Ранее товарищеский матч мужских футбольных сборных России и Вьетнама в Ханое завершился победой россиян со счётом 3:0, сообщает RT.

