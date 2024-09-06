Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 900-й гол в своей карьере.

Спортсмен стал первым в мире игроком в профессиональном футболе, который смог забить столько мячей. Роналду достиг рекордной отметки, забив гол во встрече Лиги наций против команды Хорватии, пишет RT. Португалия выиграла матч со счетом 2:1.

Комментируя достижение, форвард подчеркнул, что переписал историю футбола.

«Я мечтал об этом, и у меня есть еще мечты», — написал Роналду в соцсети X.

Криштиану Роналду 39 лет, футболист — лучший бомбардир в истории футбола в официальных матчах, пятикратный обладатель награды «Золотой мяч».

