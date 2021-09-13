Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» закончился ничьей

Первый гол стал автоголом футболиста «Краснодара» Уроша Спайича на 29-й минуте. Во втором тайме «Краснодару» удалось отыграться и забить гол в ворота «Ростова». Его реализовал Эдуард Сперцян на 29-й минуте игры.

Встреча команд прошла в Ростове-на-Дону. «Краснодар» в турнирной таблице находится на седьмом месте, «Ростов» - на двенадцатом.

