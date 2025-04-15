В Госдуме ответили на слова Трампа о «дедлайне» для Путина
Российская сторона делает всё необходимое для скорейшей подготовки мирного соглашения по урегулированию на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Комментируя слова президента США Дональда Трампа о «дедлайне» для российского лидера Владимира Путина по прекращению огня, он указал, что существуют силы, которые пытаются это соглашение отсрочить или сорвать.
Парламентарий пояснил, что имеет ввиду, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, который относится к так называемой партии войны.
«Поэтому не от России зависит затягивание, мы делаем всё... Многие позиции зависят не от нас, а от контроля за соблюдением договоренностей», — заключил Чепа.
Ранее Трамп что установил Москве «психологический дедлайн» для прекращения огня, дав Путину срок для заключения перемирия, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru