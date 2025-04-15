Комментируя слова президента США Дональда Трампа о «дедлайне» для российского лидера Владимира Путина по прекращению огня, он указал, что существуют силы, которые пытаются это соглашение отсрочить или сорвать.

Парламентарий пояснил, что имеет ввиду, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, который относится к так называемой партии войны.

«Поэтому не от России зависит затягивание, мы делаем всё... Многие позиции зависят не от нас, а от контроля за соблюдением договоренностей», — заключил Чепа.

Ранее Трамп что установил Москве «психологический дедлайн» для прекращения огня, дав Путину срок для заключения перемирия, сообщает «Свободная пресса».

