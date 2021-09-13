«Рубин» выиграл в матче РПЛ впервые за пять матчей

«Рубин» вышел победителем по итогам встречи с «Уралом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу казанского клуба.

Три из голов забил 23-летний датчанин Андерс Дрейер, впервые вышедший на поле в составе «Рубина». Еще один реализовал Артем Мамин.

Следующую игру «Рубин» проведет с петербургским «Зенитом» 20 сентября. На данный момент «Рубин» занимает 4-ое место в турнирной таблице, «Зенит» - первое.



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