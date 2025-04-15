По его мнению, этим «антипобедным шабашем» украинский лидер пытается отвлечь внимание от празднования в России 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Вся эта инициатива... пропитана кощунством, по своей сути. Зеленский пытается издеваться... над светлой памятью павших в борьбе с фашизмом», — подчеркнул политик.

Слуцкий добавил, что все попытки украинского президента обречены на провал.

Ранее издание Politico сообщило, что украинские власти пригласили лидеров и высокопоставленных чиновников Евросоюза посетить 9 мая Киев, с целью отвлечь внимание от Парада Победы в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

