«Антипобедный шабаш»: Слуцкий раскритиковал Зеленского за приглашения на 9 мая
Направленные европейским лидерам приглашения посетить 9 мая Киев являются всего лишь очередным популистским ходом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его мнению, этим «антипобедным шабашем» украинский лидер пытается отвлечь внимание от празднования в России 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Вся эта инициатива... пропитана кощунством, по своей сути. Зеленский пытается издеваться... над светлой памятью павших в борьбе с фашизмом», — подчеркнул политик.
Слуцкий добавил, что все попытки украинского президента обречены на провал.
Ранее издание Politico сообщило, что украинские власти пригласили лидеров и высокопоставленных чиновников Евросоюза посетить 9 мая Киев, с целью отвлечь внимание от Парада Победы в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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