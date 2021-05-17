Мастер Дзюба, падение ЦСКА, «стрельнувший» Слуцкий. Широков подвел итоги РПЛ
Бывший капитан сборной России раскрыл секрет голов Дзюбы и рассказал, какие команды больше всего удивили его в прошедшем сезоне.
В воскресение прошел заключительный тур чемпионата России по футболу. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подвел итоги турнира: рассказал о приятных открытиях и разочарованиях сезона, похвалил Дзюбу и раскритиковал боссов лиги.
Первое место в чемпионате досрочно занял «Зенит». Матч с «Тамбовом» превратился бы для петербуржцев в формальность, если бы не две особенности. Во-первых, впервые за долгое время «Зенит» выставил состав без легионеров. Во-вторых, нападающий питерцев забил четыре гола, из-за чего обогнал своего одноклубника Сердара Азмуна в гонке лучших бомбардиров лиги. Широков похвалил бывшего партнера по сборной, назвав составляющие его успеха.
«Секрет Дзюбы? В хорошем мастерстве, ведь никто не забивает так же, как он. Артем уже два года подряд лучший бомбардир. И уже больше 12-13 забивает. И у него характер сильный. Без характера не играют так хорошо, потому что это невозможно. Исполнительское мастерство высокое, команда хорошая. Все вместе дает результат. Теперь надеемся, что и в сборной это будет», - отметил экс-зенитовец.
Рассказал Широков и о других своих бывших командах. Напомним, «Спартак» вырвал ничью у «Ахмата», тем самым гарантировав себе выход в квалификацию Лиги чемпионов. По мнению Широкова, сейчас рано говорить о перспективах команды в ЛЧ.
«Надо отталкиваться от команды, которая попадется в квалификации. У "Спартака", скорее всего, будет новый тренер. Ожидаются изменения в составе, поэтому нужно будет сначала посмотреть, как они начнут сезон, и от этого уже оттолкнуться. Сейчас строить какие-то предположения глупо», - рассказал Широков.
Что же касается «ЦСКА» не попавшего в еврокубки впервые за 20 лет, то, по мнению Широкова, винить в результате нового тренера команды Ивицу Олича не стоит, так как «негативные тенденции были заложены» еще при бывшем тренере армейцев Викторе Гончаренко.
«В середине сезона ЦСКА шел на первом месте, потом резко упал. Игра не подтверждала их амбиции. В итоге все свелось к тому, что они впервые за долги годы даже в пятерку не попали. Негативные тенденции были заложены еще при старом тренере (Викторе Гончаренко – прим. НСН). Этот тренер большую часть времени провел – две трети чемпионата. Просто с его сменой рассчитывали, что психологически как-то смогут подтянуться. Обычно смена тренера дает положительный импульс. Первые два матча выиграли, потом все равно продолжили падение. Мне трудно сказать, с чем это связано. У всех бывает неудачный период. Это первый раз за 20 лет по большому счету. Пока никакой глобальной тенденции я не вижу», - считает бывший футболист «ЦСКА».
В заключении Широков рассказал о тех командах, которые удивили его больше всего.
«Главный неприятный сюрприз – «Краснодар». В этом сезоне команда провалилась. С положительной стороны отмечу «Химки», которые после шестого-седьмого тура занимали последнее место, а по итогам второго круга вошли в тройку по набранным очкам – видно, что была проведена хорошая тренерская работа. «Динамо» сменило тренера. Команда показывает, интересный футбол, правда не совсем стабильный. Могли претендовать на еврокубки, но в конце сбавили чуть-чуть, и в конце седьмыми только стали. В следующем сезоне за ними будет интересно посмотреть. Там много молодых ребят играет русских. Четвертое место «Рубина» для меня не неожиданность. Я еще очень давно говорил, что в они будут в пятерке. Как бы ни плакался главный тренер, что у него команда не та. Любит нагнать тумана Леонид Викторович, чтобы потом выстрелить», - объяснил Широков.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, экс-президент «Алании» Валерий Газзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился, что у «Алании» отняли право на РПЛ.
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