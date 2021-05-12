«Дайте им играть!» Газзаев возмутился недопуском «Алании» в РПЛ

«Это крайне неприятное решение для меня и всей футбольной общественности страны. Команды на протяжении всего года стремились выйти в премьер-лигу, прилагали максимум усилий... "Оренбург" к середине следующего сезона планирует повысить вместимость стадиона с семи до десяти тысяч, предусмотренных регламентом. "Алания" заканчивает реконструкцию своего стадиона. Командам надо дать возможность играть и определить для них сроки, в которые они бы могли привести стадионы в соответствие с требованиями лиги. Почему тогда в прошлом году разрешили "Томску" играть не на своем поле, а в Саранске? В начале чемпионата нужно было четко обозначить регламент, что в случае, если команды претендуют на выход в Премьер-Лигу, они должны иметь стадион вместимостью не меньше десяти тысяч. Чтобы руководители об этом знали. А так получается, что вопрос решают по факту. Почему не объявили об этом в начале сезона? Я считаю, что это неприемлемо», - отметил он.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб рассматривает возможность подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае невыдачи лицензии для выступления в РПЛ. Президент клуба также подчеркнул, что это решение можно назвать дискриминацией.

Отмечается, что выигравшие ФНЛ «Крылья Советов», претендующий на «стыки» (3-4 место) «Нижний Новгород» и имеющие шансы на них «Балтика» и «Торпедо» лицензию получили.

