«Дайте им играть!» Газзаев возмутился недопуском «Алании» в РПЛ
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России в эфире НСН рассказал о несправедливом отборе команд в премьер-лигу.
Российский футбольный союз отказался пустить в премьер-лигу футбольные клубы «Оренбург» и «Алания» (Владикавказ). Оба пробились в РПЛ по спортивному принципу, «Алании» предстояли стыковые матчи, но было объявлено, что оба клуба не соответствуют критериям лицензирования.
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, экс-президент «Алании» Валерий Газзаев заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что «Оренбургу» нужно дать возможность играть в премьер-лиге, а «Алании» - дать право участвовать в стыковых матчах за выход в нее.
«Это крайне неприятное решение для меня и всей футбольной общественности страны. Команды на протяжении всего года стремились выйти в премьер-лигу, прилагали максимум усилий... "Оренбург" к середине следующего сезона планирует повысить вместимость стадиона с семи до десяти тысяч, предусмотренных регламентом. "Алания" заканчивает реконструкцию своего стадиона. Командам надо дать возможность играть и определить для них сроки, в которые они бы могли привести стадионы в соответствие с требованиями лиги. Почему тогда в прошлом году разрешили "Томску" играть не на своем поле, а в Саранске? В начале чемпионата нужно было четко обозначить регламент, что в случае, если команды претендуют на выход в Премьер-Лигу, они должны иметь стадион вместимостью не меньше десяти тысяч. Чтобы руководители об этом знали. А так получается, что вопрос решают по факту. Почему не объявили об этом в начале сезона? Я считаю, что это неприемлемо», - отметил он.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб рассматривает возможность подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае невыдачи лицензии для выступления в РПЛ. Президент клуба также подчеркнул, что это решение можно назвать дискриминацией.
Отмечается, что выигравшие ФНЛ «Крылья Советов», претендующий на «стыки» (3-4 место) «Нижний Новгород» и имеющие шансы на них «Балтика» и «Торпедо» лицензию получили.
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